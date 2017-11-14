Samanyolu Haber /Gündem / Kardeşini öldüren Ergenekon sanığı 8.5 ay sonra yakalandı /14 Kasım 2017 10:28

Kardeşini öldüren Ergenekon sanığı 8.5 ay sonra yakalandı

İstanbul Ataşehir'de 28 Şubat gecesi kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu yatağında başından vurarak öldüren Danıştay saldırısı sanıklarından olan ve Erdoğan affıyla serbest kalan Erhan Timuroğlu, 8.5 ay sonra Sancaktepe'de yakalandı.

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İstanbul emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Timuroğlu ile yanında bulunan C.A. adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde 2 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürmek suçunun yanı sıra, firardayken silahla işyeri kurşunlama suçundan da aranıyordu. Erhan Timuroğlu, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırıları failleri arasında yer alırken tutuklu yargılandığı davada Erdoğan affı olarak bilinen Ergenekon sanıklarının serbest bırakılma sürecinde tahliye edilmişti. 
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