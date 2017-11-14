Kardeşini öldüren Ergenekon sanığı 8.5 ay sonra yakalandı

İstanbul emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Timuroğlu ile yanında bulunan C.A. adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde 2 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.







Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürmek suçunun yanı sıra, firardayken silahla işyeri kurşunlama suçundan da aranıyordu. Erhan Timuroğlu, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırıları failleri arasında yer alırken tutuklu yargılandığı davada Erdoğan affı olarak bilinen Ergenekon sanıklarının serbest bırakılma sürecinde tahliye edilmişti.