Karaya vuran hamile fokun kalbinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

İngiltere’nin Essex şehrinde karaya vuran hamile fokun bir tüfekle kalbinden vurularak kasten öldürüldüğü ortaya çıktı.







Walton Kanalı’nda bu senenin başlarında iki hamile fokun ölü bulunması ülke çapında büyük öfke yaratmış, sorumluların yakalanması çağrısı yapılmıştı.





Fokların yasa dışı öldürülmesini önlemeyi hedefleyen İngiltere merkezli hayvan koruma örgütü Sea Shepherd kovuşturma açılmasını sağlayacak bilgiler için 3 bin sterlin (yaklaşık 21 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.





Fokları, bölgede avlanmayı zorlaştırdıkları için öfkelenen balıkçıların öldürdüğünden şüpheleniliyor.





Essex Deniz Memelileri Kurtarma ve Araştırma grubu gönüllüleri foklardan birinin otopsi bulgularını kamuoyuyla paylaştı.





Gruptan bir sözcü “Ocakta kurşun yaraları varmış gibi görünen iki ölü fok bulunmuştu. Foklardan birine, Londra Hayvanat Bahçesi bünyesindeki kıyıya vuran demiz memelilerini araştırma programı (CSIP) kapsamında otopsi yapıldı. Ne yazık ki fokların ölümüyle ilgili bütün varsayımların doğru olduğu ortaya çıktı” dedi.





CSIP raporunda şu ifadeler yer aldı:





"Bu yetişkin fok öldürüldüğünde beslenme durumu gayet iyiydi ve ayrıca iki ila üç aylık bir yavruya hamileydi. Bir başka fokla beraber kıyıya vurduğu öğrenildi ve silahla vurularak öldürüldükleri söyleniyordu. Muayenede ölüm sebebinin, ihbarlarla tutarlı olarak, ön yüzgeçler arasından giren silah mermisi olduğu ortaya çıktı. Mermi kalbin bir kısmını ve sol akciğerin kenarını parçalamıştı. Muayene sırasında mermi de bulundu."





Nehrin o bölgesine turlar düzenlerken fokları bulan Tony Haggis “Çok üzücü bir olay. Annelerin doğum yaptıklarını görmek için 12 aydır bekliyorum. Toplamda 4 tane fok cesedi olduğuna inanıyoruz ancak şimdilik sadece ikisi kıyaya vurdu. Maalesef bu vahşeti kimin yaptığına dair hiçbir bilgi yok ve olay artık soğuyor. Ancak yapabileceğimiz şey bunu aleni hale getirmek. Böylece bunu yapanlar artık herkesin haberdar olduğunu ve dikkatli olacağını bilecek” diye konuştu.





Şu anda nehirde birçok fok yavrusu olduğunu ve birçoğunun bölge sakinlerinin anneleri rahatsız etmeleri ve strese sokmaları sebebiyle erken doğduğundan ve hayatını kaybettiğinden kuşkulandığını belirten Haggis şöyle devam etti:





"İnsanlara mesafelerini korumalarını ve fokları rahatsız etmemelerini söylemeye çalışıyorum. Dinlenmelerine izin vermeleri çok önemli. Tüm bunlar beraber yaşadığımız başka bir hayvan türüne saygı duymakla alakalı."





İngiltere’nin en büyük hayvan yardım derneklerinden Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Topluluğu (RSPCA) sözcüsü de “Foklara ne olduğunu bulmak için seferber olan herkesi alkışlıyoruz. Ayrıca konu hakkında bilgisi olanları da mümkün olan en kısa sürede iletişime geçmeye davet ediyoruz” diye konuştu.





(Sophie Finnegan - Lorraine King / Çeviri: Ata Türkoğlu / Independent Türkçe)