Samanyolu Haber /Spor / Karatay: Sporcular kesinlikle protein tozu tüketmesin /23 Aralık 2017 21:36

Karatay: Sporcular kesinlikle protein tozu tüketmesin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sporcuların ve kas yapmak isteyenlerin kullandığı protein tozunun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

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Karatay, "Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre insan sağlığı hakkında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlediği konferans öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Karatay, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti. Karatay, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı.

Karatay yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, “Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" diye konuştu.

“Yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek"

İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, şöyle konuştu:

“Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek."

“Protein tozu çok tehlikeli"

Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan araştırmalar gösterdi ki; protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara ’adale yapacağım’ diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız."
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