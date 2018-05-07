Samanyolu Haber /Gündem / Karatay: En güzel botoks kelle-paçada var /07 Mayıs 2018 09:11

Karatay: En güzel botoks kelle-paçada var

Prof. Dr. Canan Karatay, "Şimdi hanımlar güzellik için botoks yaptırıyor, en güzel kollajen ve botoks kelle paçada vardır" dedi.

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Karatay, sağlık için rafine yağlar yerine doğal tereyağı, zeytinyağı ve balık yağının mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı etin yağıyla birlikte tüketildiğinde vücut için daha faydalı olduğuna işaret eden Karatay, etli yemeklerden özellikle kelle paçanın sağlık açısından büyük faydalarının olduğunu anlattı. Karatay, şöyle devam etti:

"Yağlı balıklar, köy tavuğu yumurtası, tam yağlı kaya tuzlu peynir, tam yağlı yoğurt tüketilecek. Karbonhidratlar da doğal olacak, fabrikadan çıkmış olmayacak. O halde doğanın bize bahşettiği en sağlıklı şey kelle paça, içinde her şey var. Bunu bol bol yiyeceğiz, gençler ve çocuklar maalesef bunun ne olduğunu bilmiyor çünkü anneler bunu çocuklarına vermedi, tattırmadı, küçümsendi. Kemik ağrılarına, eklem ağrılarına iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. En güçlü kollajendir. Şimdi hanımlar güzellik için botoks yaptırıyor, en güzel kollajen ve botoks kelle paçada vardır."

'FINDIK FISTIK ÇITIR ÇITIR, HEM KAN YAPAR HEM ISITIR'

Probiyotik içeriği bakımından mevsiminde turp ve havuç tüketilmesinin de sağlık için faydalı olduğunu ve ömre uzattığını ifade eden Karatay, doğal besinlerin daha çok tok tuttuğunu bildirdi. Karatay, şunları kaydetti:
"Fıstık yerseniz, fıstık gibi olursunuz, uzun ve sağlıklı yaşarsınız. Doğal olarak yani kavrulmamış olarak yiyeceksiniz. Zamanımızda yerli malı haftası vardı şimdi de var. O zaman bize ezberletmişlerdi, biz de çıkar titreye titreye "Fındık fıstık çıtır çıtır, hem kan yapar hem ısıtır" diye şiir okurduk. Neden hem kan yapıyor hem ısıtıyor? Çünkü doğanın doğal olan mineral, vitamin, karbonhidrat, omega 3 ve omega 6 yağ deposu olarak kabul edilir."

'KISIRLAŞTIRILMA'

Hayvanların kısırlaştırılmasının bir anlamda onların özgürlüğünün elinden alınması anlamına geldiğini ifade eden Karatay, şöyle konuştu: 

"Hayvanların kısırlaştırılmasına karşıyım. Hayvanların kısırlaştırılması demek onların normal hayatını ellerinden almak demektir. Kendi zevkimiz, rahatımız için onları kısırlaştırmaya hakkımız yok. Doğal yaşamlarını engellemiş oluruz diye düşünüyorum. Yalnız bir noktada kısırlaştırmaya karşı değilim. Hayvanların değil, çocuklara ve kadınlara tecavüz eden, boğazlayan erkeklerin kısırlaştırılması lazımdır, rica ediyorum böyle bir kanun çıksın."
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