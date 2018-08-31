Kararname eksik çıkartılınca yetişmiş Arşiv uzmanları Tapu Kadastro’ya

PERSONELLER, OSMANLICAYI ÇOK İYİ BİLEN DENEYİMLİ KİŞİLERDİ

Uzun dönem ihmal edilen devlet arşivlerinde, 1986 yılında büyük bir tasnif faaliyetine girişildi. Üniversitelerin tarih, edebiyat, ilahiyat bölümlerinden mezun olmuş Osmanlıca bilen personel sınavla seçilerek sözleşmeli olarak göreve başlatıldı. 1987 yılından bu yana depolarda bulunan yığınla evrak ayıklanarak tasnif edildi, okundu, özetlendi ve kataloglandı. Evrakların, restore edilme işlemleri başarıyla yürütüldü. Bugüne kadar tam 45 milyon evrak tasnif edildi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİ İNTERNETTEN ÖĞRENDİK





Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Türk Arşivciler Derneği Başkanı Yüksel Baycar, “11 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, ‘söz konusu bağlanmada Devlet Arşivleri personeliyle birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır’ ibaresini beklerken, havuza bırakıldığımızı öğrendik” dedi. Baycar, “Herhangi farklı bir atamayı aklımızın ucundan geçirmezken, çok net hatırlamıyorum 13 Ağustos olabilir Devlet Personel Başkanlığı’nın bilgilendirme ekranında yaklaşık 250 kişinin bambaşka kurumlara gönderildiğini öğrendik. İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi aklınıza gelebilecek o kadar farklı kurumlar vardı ki. Tabii biz hepimiz çok ciddi şok yaşadık. Burada 30-31 yıllık insanlar var. 2 yıllık insanlarda var ama herkes buraya sınavla alınmış personel. Osmanlıca konusunda yetişmiş personel. Bir kısmımız restorasyon konusunda özellikle alınmış personel. Orijinal belge onarımda özellikle yetiştirilmiş personel. Zaten kurumumuz ilga değil. Neden gönderildik diye hepimiz büyük bir şaşkınlığa düştük” ifadelerini kullandı.











