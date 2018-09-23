Kararname çözüm olmadı... Kiralıklar hala döviz ile

13 Eylülde yayımlanan Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürürlüğe girmesine rağmen, mülk sahiplerinin dövizle kiralamadan bir türlü vazgeçmediği gözlendi. 13 Eylül tarihinden itibaren internet sitelerine verilen kiralık ilanlarında hâlâ dolar ve Euro talep ediliyor. DövizleKiralıklarda ‘döviz’ inadı







Kiralık ilanı veren mülk sahiplerinin bu ilanları kararnameye rağmen dövizle kiralamak istemesi dikkat çekti. Telefonla aradığımız emlakçılar ise, “Mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda dövizle ilan veriyoruz” diyor.



