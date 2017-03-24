"Karargah rahatsız" mı sahiden?

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, kendisini hedef alan Hükümete yakın isimlerden Cem Küçük’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirip yanıt verdi.







Cem Küçük, 'Karargah rahatsız' başlıklı haberiyle tepki çeken Hande Fırat'a yüklenmişti. Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Cumhurbaşkanı ile Özel’ programında Hande Fırat’ın olmamasına dikkat çeken Cem Küçük, “Son 20 gündür Hande Fırat her Külliye'ye gidip yalvarsa da netice değişmedi. Medeni ölüm acı bir gerçektir” demişti.













Cem Küçük’ün bu sözlerine Hande Fırat, ınstagram hesabı üzerinden yanıt verdi.





Dün akşamki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la el sıkışıp fotoğraf çektiren Hande Fırat, “Merak edenlere gelsin. Dün akşamdan...” diye yazdı.





İşte o fotoğraf







