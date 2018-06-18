Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'nun eşi ilk kez konuştu: Acıyorum onlara /18 Haziran 2018 16:32

Karamollaoğlu'nun eşi ilk kez konuştu: Acıyorum onlara

Dün akşam Tv5 kanalında yayınlanan bayram sohbetinde Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Karamollaoğlu, kendisi ile ilgili iktidara yakın medyada çıkan İngiliz asıllı olmasına yönelik haberlere cevap verdi.

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“Söz sahibine aittir” diyen Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Karamollaoğlu’nun kısa cevap vererek, “Acıyorum onlara. Haberiniz yok benim kangal köpeğim var” diyerek gülmesi dikkat çekti.

Temel Karamollaoğlu ise “Ayşe hanım da ben de bu haberlere hiç ama hiç bakmıyoruz. Bu konuların hiçbir tanesinin ne sosyal medyada ne gazetelerde okuma ihtiyacı duymadım. Bundan dolayı da cevap verme ihtiyacı da duymadım. Çünkü cevap vermek ona bir statü kazandırmak manasına geliyor” ifadelerini kulandı.

Programa eşi, ailesi ve torunlarıyla katılan Karamollaoğlu, siyasi hayatını, cezaevinde kaldığı günleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını anlattı.

Gazeteci Mustafa Kurdaş’ın sorularını cevaplayan Karamollaoğlu’nun kızı Meryem Karamollaoğlu babasının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, “Babam nasıl herkesi kucaklayarak siyaset yapılır bunu gösteriyor. Annemle babam çok esprilidir. Babam bir şeyi anlatırken kainatın yaratılışından başlayarak anlatır. Bu da olaylara nasıl bütüncül baktığını gösteriyor. Tabi bu birikimini bütün Türkiye ile paylaşıyor olması bizi mutlu ediyor” dedi.

Meryem Karamollaoğlu, babasına yönelik eleştirilere ise “Biz onlara aynı karşılığı vermedik, gülümsedik geçtik, bu meselenin hırs meselesi olmadığını umarım fark edip kulaklarını kalplerini açarlar diye ümit ediyorum” diye konuştu.
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