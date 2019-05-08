Karamollaoğlun'dan seçim açıklaması

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçime ilişkin DSP kararını hafta sonu vereceğini duyururken, Saadet Partisi ise henüz bir karara varamadığını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin gerekli kurullarda toplantılar gerçekleştireceğini ve istişarelerde bulunacağını belirterek, “Seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Nihai kararımızı daha sonra açıklayacağız” dedi.







Haftalık gündem toplantısında açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra görüştüğü avukatları aracılığıyla açıklama yapması hakkında ise “Biz, sokaktan geçen bir vatandaşa selam versek, HDP’li çıkarsa bizi terörle iş birliği yapıyor diye suçlarlar. İstanbul’da Sayın Binali Yıldırım, ‘Ben HDP’nin oylarına talibim’ dedi. O, sütten çıkmış ak kaşık gibi masum olarak adlandırıldı. Şimdi Öcalan’la yapılan görüşmeleri siz tahmin edin nasıl yapıldığını. Bu kadar çifte standartlı bir iktidar ömrümde görmedim. Bu temaslar yapılabilir ama bu temasların şu anda bir tane gayesi var, İstanbul seçimlerini kazanmak” yorumunda bulundu.







Karamollaoğlu açıklamasında özetle şunları söyledi:





YSK’NIN ALNINA SÜRÜLEN KARA LEKE: Sözü hiç uzatmadan, dolandırmadan ifade etmek istiyorum ki, bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tam anlamıyla hukuk cinayetidir, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir. Nasıl oluyor da Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, ülkenin bekasını kendi bekalarına tercih ederler anlayamıyoruz. Görüyoruz ki, AK Partili arkadaşlarının vicdanı kör olmuştur.





AK PARTİ 1940 RUHUNA DÖNDÜ: AK Parti 94 ruhuna döneceğiz demişti. Biz de ruh çağırmakla gelmez dedik. Ama frene basamamışlar, 1940 ruhuna döndüler. Ellerinde olsa hiç tereddüt etmeden o sistemi geri getirirler. İktidara şu hatırlatmayı yapmadan geçemeyeceğim. Ebedi olan hiçbir iktidar olmamıştır bugüne kadar, her gelen gitmiştir, bazıları hayırla yâd edilmiş bazıları da ibretlik kötü bir miras bırakmıştır.





ZORBALIKLARIYLA ANILACAKLAR: AK Partili yönetici arkadaşlar hakkı üstün tutmak için değil tam tersine, hakkı kendi menfaatleri için kullandıkları için anılacaklar. Tekebbürleri ile anılacak, zorbalıkları ile anılacaklar. Şimdiden ben bu arkadaşlarımızın tavırlarını değiştirmelerini, bugüne kadar uyguladıkları haksızlıklardan vazgeçmelerini temenni ediyorum. Bugün kendilerini iktidara yamamış olanlar bilsinler ki, onlar da bu iktidarla birlikte tarihin kara sayfalarına yazılacaklar.





İKTİDAR HİÇ SUÇU KENDİNDE ARAMIYOR: İktidar, iktidarda kalabilmek için, vatandaşın ekonomik sıkıntı içerisinde olmasına hiç aldırış etmiyor. Suçu kendisinde de bulmuyor. Sadece şu muhalefet var ya şu muhalefet diyorlar. Bu tabloyu ortaya çıkaran sizsiniz. Her ne yaşanırsa yaşansın asla ve asla gelecekten ümit kesmemeliyiz. Buradan iktidara sesleniyorum. Seçmen iradesine ipotek koyacak davranışlarla milleti lütfen germeyin. Bu seçimlerde medyanın ve resmi kurumların adil olmasına özen gösterin. Şaibeye yer verecek bir tutumun içine asla girmeyin. Ekonomi şu anda tam bir felç. Sayın Bakanımız, birkaç ay içinde tek rakamlara inecek demişti, ne yazık ki bunun işareti bütünüyle ortadan kalktı. Bazı iş adamlarımız endişe ediyorlar, gerçekleri dile getirirlerse daha fazla zarar göreceklerinden korkuyorlar. Ama içlerinden bazıları, cesurlar çıkıyor, “Yok oluyoruz” diyebiliyor ama basında şu kadarcık yer almıyor ne yazık ki.





ŞU AN İSTANBUL İÇİN KESİN AÇIKLAMA YAPMIYORUM: Biz seçim için kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Şuan için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum. Dün başkanlık divanını topladık. Yüksek İstişare Kurulunu da toplayıp onların da kararını alacağız. Kesin kararımızı bu toplantıların ardından açıklayacağız.”





BU İKTİDAR GİTMEDEN ADALET GELMEZ: Ben iktidarı da muhalefeti de, insanları da vicdan ile karar vermeye davet ediyorum. Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, yolsuzluk önlenemez. Vatandaşımıza sesleniyorum. Adaletsizliğe rıza gösterirsek bir gün o adaletsizlik başımıza patlar. Zulme rıza gösterirsek bir gün o zulüm başımıza patlar. O haksızlıkla, o zulümle biz de karşı karşıya kalabiliriz.





SORU-CEVAP





Yenilenecek olan seçimlerde parti olarak tavrınız ne olacaktır?





Biz kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Dün biz Başkanlık Divanımızı topladık, elbette Yüksek İstişare Kurulumuzu da toplayıp kararını alacağız. Genel İdare Kurulu’ndakilerle de istişare de bulunacağız. Nihai kararımızı bundan sonra duyuracağız. Ülkemizin menfaati, adaletin tesisi ve kendi partimizin de geleceği için karar alacağız.





CHP ile görüşmeler…





Şu anda sadece bu konuyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüştük. Kendisi bir telefon açtı. Karar alınır alınmaz aramıştı kendisi, başka bir görüşmemiz de olmadı.