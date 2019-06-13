Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan S-400 politikasına destek geldi /13 Haziran 2019 21:50

Karamollaoğlu'ndan S-400 politikasına destek geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, S-400 alımına destek verdiklerini açıkladı. Karamollaoğlu, 'Hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz' dedi.

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S-400 alımına Saadet Partisi’nden (SP) de destek geldi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, S-400 alımına destek verdiklerini açıkladı. Karamollaoğlu, "Hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Karamollaoğlu "Türkiye bundan bir adım geri attığında artık kimse Türkiye’ye güven duymaz. Türkiye, İran, Katar ve Rusya’nın oluşturduğu birliktelik stratejik önem taşımakta. İktidara da biz bu konuda destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Sputnik'ten Elif Sudagezer'e konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise “Türkiye’nin ‘müttefik’ saydıkları Suriye’de, Doğu Akdeniz’de güvenliğimizi tehdit eder konumdayken ve güvenlik krizi varken S-400 almamız çok normal ve gerekli” dedi.

Türkiye’nin hem Suriye hem de Doğu Akdeniz’deki durum sebebiyle hava savunma sistemine sahip olması gerektiğini söyleyen Kaya, “En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye’de terör örgütleriyle karşı karşıya kalmamız, Astana gibi önemli bir süreci başlatmamızı sağladı. Biz hem kendi ülkemizin hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışırken, ‘müttefik’ dediklerimizin terör örgütlerine destek verdi. Bu örgütlerin Suriye yapılanmaları, özellikle Amerika tarafından desteklendi” diye konuştu.
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