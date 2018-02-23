Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'ndan ittifaka giren BBP'ye: Yaramazlık yapmış der geçeriz /23 Şubat 2018 11:04

Karamollaoğlu'ndan ittifaka giren BBP'ye: Yaramazlık yapmış der geçeriz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak seçimler için ittifak tartışmaları devam ederken “Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz” dedi.

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı Mecliste ziyaret etti. Karamollaoğlu görüşmede, hazırladıkları uyum yasası taslağını Kahraman’a iletti.

'HÜLLE HUKUKİLEŞİYOR'

CNN Türk’ün haberine göre, Kahraman bu sırada AKP ve MHP’nin de ittifak teklifini verdiğini ifade etti ve “Hülle ortadan kalktı” dedi. Karamollaoğlu ise “Kalkmadı da hülle hukukileşiyor” ifadesini kullandı. Buna gerekçe olarak da teklifteki Büyük Birlik düzenlemesi olarak nitelenen partisinden istifa etmeye gerek kalmadan başka parti listesinden aday olmaya imkan veren maddeyi gösterdi.

KARAMOLLAOĞLU: BİZ BÖYLE İYİYİZ

Görüşmede “Temel Bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?” diye sordu. Bu soru üzerine Karamollaoğlu, “Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa  böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz” yanıtını verdi.

Saadet Partisi daha önce yaptığı açıklamalarda kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmişti. Partinin bu kararda ısrarcı olduklarını vurguluyor. 

'BBP YARAMAZLIK YAPMIŞ DER, GEÇERİZ'

Öte yandan SP’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ve eski AYM Başkanı Haşim Kılıç gibi isimleri cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü ancak teklif götürmediği öğrenildi. Parti kaynakları, AKP-MHP ittifakına sıcak bakan Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) kırgın olmadıklarını söyledi. Bir parti yetkilisi “Bizim küçük kardeşimiz. Kırgınlık olmaz. Yaramazlık yapmış der, geçeriz” ifadesini kullandı.
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