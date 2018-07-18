Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a destek /18 Temmuz 2018 17:01

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Erdoğan'a hakaret' davası açılmasına neden olan karikatürle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili karikatürü paylaşmasıyla başlayan tartışmaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Karamollaoğlu, demokrasilerde eleştirinin 'en doğal hak olduğunu' ancak 'Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerle bağdaşmayan karikatür ve ifadelerin tasvip edilemeyeceğini' söyledi.
Kılıçdaroğlu'na soruşturma açılmasına sebep olan karikatür

Yazılı bir açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'DEMOKRASİLERDE ELEŞTİRİ EN DOĞAL HAKTIR, LAKİN…'

"Saadet Partisi olarak, şiddete bulaşmadığı sürece düşünce ve ifade hürriyetinin en geniş manada kullanılabilmesi gerektiği inancındayız. Bu özgürlüğün kullanımında en önemli kıstaslardan diğeri ise eleştirinin hakaret içermemesidir. Demokrasilerde eleştiri en doğal haktır. Lakin eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir. Özetle, düşünce ve ifade hürriyetini, şiddet ve hakaret içermediği sürece, sonuna kadar destekliyoruz. Ülke olarak bu kadar yoğun problem içerisindeyken yeni gerginlik ve kutuplaşmalara neden olacak polemiklerden uzak durulması hususunu herkese tavsiye ediyoruz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde 'Erdoğan karikatürü' taşıyan 4 ODTÜ'lünün tutuklanmasının ardından dün sosyal medya hesabı Twitter'dan karikatürü paylaşarak, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" diye yazmıştı.
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