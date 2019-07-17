Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezin basın toplantısı düzenledi.







Karamollaoğlu, bir gazetecinin CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, “Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi’nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar” sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Abdüllatif Bey’e teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle, ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var. Yarın Türkiye’de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce de belirttiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız."