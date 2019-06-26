Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'na göre AKP'de seçmen çözüldü, şimdi sıra seçilenlerde /26 Haziran 2019 14:16

Karamollaoğlu'na göre AKP'de seçmen çözüldü, şimdi sıra seçilenlerde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP'den kopuşlar başladığını ve bir arayış içerisinde olduklarını öne sürdü. Karamollaoğlu, "Başkanlık sistemi değişmeden Türkiye'ye huzur gelmez" dedi.

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DW Türkçe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP'nin çözülmeye başladığını ileri sürerek, "Bugünkü başkanlık sistemi değişmeden Türkiye'ye huzur gelmez" dedi.

Karamollaoğlu kendileri ile temas halinde olan AKP milletvekilleri olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Benim geçmişte gördüğüm birçok arkadaşımız genel seçimlerden önce bu iş böyle gitmez, büyük bir kesim bunu söylüyor artık. Bunu söyleyen insanlar ister istemez bir arayışın içine giriyorlar. Ve bunu artık bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanının devam ettirebilme ihtimalini ben göremiyorum, bitti. Deniz bitti dememin sebebi bu. Çünkü bundan sonra ben problemleri çözebilecekleri kanaatinde de değilim. Bize büyük bir kısım gelecek. Ben samimi olarak inanıyorum. Ancak her şey zamanını bekliyor."

Karamollaoğlu, "Ümitlerini kestikleri zaman gelecekler. AK Parti’ye olan ümitler bir gün bitecek çünkü artık AK Parti’nin haksızlıkları, yanlışlıkları açık olarak görülmeye başlandı. Bunun için de kopuşlar başladı” ifadelerini kullandı.

?'ÖNCE SEÇMEN ÇÖZÜLÜYOR, SONRA SEÇİLENLER ÇÖZÜLMEYE BAŞLIYOR'

Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Karamollaoğlu ancak bu kişilerin adalet, liyakat, istişare olması, kul hakkına riayet etmenin önemsenmesi, yolsuzluk ve israf olmaması gibi prensipleri benimsemelerini beklediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti hazırlığı yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine geçmişte Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiklerini söyledi ve kapılarının herkese açık olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Ne olur bilmiyorum. Şimdiden ileriye matuf çok büyük şeyler yapmak mümkün değil, yani tahminde bulunmak. Ancak şu bir gerçek, AK Parti çözülmeye başladı. Bu seçim bunu tescil etti. Önce seçmen çözülüyor, sonra seçilenler çözülmeye başlıyor. Şimdi AK Parti çözülmeye başlayıp gücünü özellikle İstanbul gibi bir yerde kaybedince bu bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Bu sefer siyasiler yeni arayışın içine giriyorlar, bu da tabii bir şey. Başta da milletvekilleri, teşkilat mensupları. Bir takım menfaatlerle bağlı tutulanlar hemen kopamaz, kopmaz. Niye? Menfaatle bağlı. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra o menfaatin devam edemeyeceğini artık gördüklerinde mecburen kopacaklar.”

'BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞİŞMEDEN TÜRKİYE'YE HUZUR GELMEZ'

AKP’nin kendileri ile ittifak kurmayı istemesi halinde nasıl bir tavır alacağı sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Oturur konuşuruz. Ama şunu bilelim. Bugünkü sistem çok net söylüyorum, ilk kaide ve kural bugünkü başkanlık sistemi değişmeden Türkiye'ye huzur gelmez” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın parçası olup olamayacağı konusunda Karamollaoğlu "Mümkün değil, olamaz. MHP ne için Cumhur İttifakı'nın bir parçası oldu? Belli miktarda milletvekili çıkarabilmek, belli belediyeleri almak için. Biz Türkiye'nin geleceği ile ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.
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