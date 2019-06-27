Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu, Osman Öcalan konusunda AKP Sözcü Ömer Çelik'i böyle tiye aldı /27 Haziran 2019 19:52

Karamollaoğlu, Osman Öcalan konusunda AKP Sözcü Ömer Çelik'i böyle tiye aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Osman Öcalan’ın TRT’de açıklamalarda bulunması ile ilgili yöneltilen soruya cevap verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Osman Öcalan’ın TRT’de açıklamalarda bulunması ile ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Karamollaoğlu, AKP Sözcü Ömer Çelik'in "Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi...TRT Kürdi kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan verdi." sözlerini ti'ye alarak "Onu AK Parti çıkarmamıştır. Benim amcaoğlum çıkarmıştır. Sonra da suçu Cumhurbaşkanı’na ve AK Parti’ye atmıştır." dedi.

Karamollaoğlu, "Nereden çıkmış, nasıl çıkmış, bir sorayım ben ona ya. Hesap sorarım ben emmioğlumdan. Şimdi bundan dolayı AK Parti'yi suçlamak olacak iş mi ya” ifadesini kullandı.

Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin çağrıda bulunması sonrası TRT Kurdi, Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı ekrana çıkardı. Kırmızı bültenle aranan Öcalan, TRT Kurdî'de yaptığı açıklamada abisi Öcalan'ın İstanbul seçimi çağrısını yinelemişti. Milli Gazete'de yer alan habere göre, Karamollaoğlu'nun sözleri partililer tarafından video yapıldı. Videoda Karamollaoğlu'nun sözleriyle birlikte Emmoğlu türküsüne yer verildi.
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