Karamollaoğlu’ndan barış bildirisi açıklaması: O ifadeler suç değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu tartışmaya katılarak “O ifadeler suç değil” ifadesini kullandı.







Partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu barış bildirisi için “Orada bazı ifadeler kullanılmış ama ben kullanmazdım o ifadeleri. Ancak o ifadelerin kullanılması bir suç işlendiği manasına gelmiyor” dedi.





Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ için verdiği hak ihlali kararına ilişkin, “Bu bir şeyi gösteriyor. Anayasa Mahkemesi var ama böyle bir konuda bile Anayasa Mahkemesi kıl payı farkla ancak bir karar alabildi” dedi.





Anayasa Mahkemesi’nin “kararın bildirideki düşünceleri paylaştığı ya da desteklediği anlamına gelmediği” şeklindeki ifadelerin sorulması üzerine ise Karamollaoğlu, şunları söyledi:





“Bizim de Anayasa Mahkemesi’nin kararını olumlu karşılamamızın altında yatan gerekçe bu. Çünkü orada bazı ifadeler kullanılmış ama ben kullanmazdım o ifadeleri. Ancak o ifadelerin kullanılması bir suç işlendiği manasına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin söylediği de o. İnsanlar çıkarlar ve bir konuda fikirlerini dile getirirler. Ben o fikri benimsemem ama o insanın o fikri dile getirmesini de onun hakkı olarak görürüm.”