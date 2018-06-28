Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu’na koruma şoku /28 Haziran 2018 15:11

Karamollaoğlu’na koruma şoku

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu korumakla görevli 4 polis birden İçişleri Bakanlığınca geri çekildi. SP lideri korumasız kaldı.

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Seçim öncesi adaylık sürecinde verilen 2 korumanın dışında genel başkan koruması olarak görev yapan 2 polis memuru da geri çekildi. SP Lideri, ‘Korumalarının geri çekilmesine tepki gösterdi şunları söyledi:

‘Normal olarak genel başkanlara 2 koruma veriliyor. Seçim sırasında Cumhurbaşkanı adayları için koruma sayısı artırıldı. Ama bunları geri çektiler. Biraz da şaşırdım, garibime gitti. Her halde Türkiye'ye tam manasıyla güven ortamı geldiği için böyle bir adım attılar. Şunu herkes bilsin; biz inançlı insanlarız. Ölümün de bir gerçek olduğunu biliriz. Bir gün gelip bu ruhu teslim edeceğiz. Şöyle mi teslim ederiz, böyle mi, bunu bilmeyiz. Ama bu kadar basit bir meseleyi seçimin hemen arkasından gündeme alanlarını da milletin vicdanına havale ediyorum. Şaşırdım. Korumaların gitmesine değil, hükümetin aklına, bu kararı alanların aklına şaşırdım. Bu kadar basit bir yaklaşım tarzı..Böyle başlarlarsa, hep söyledik, suya tersten giriyorlar. Bizim için ne olacak ki? Koruma varmış yokmuş..”
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