Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu ile eşi ilk kez aynı karede /29 Mayıs 2018 16:07

Karamollaoğlu ile eşi ilk kez aynı karede

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eşi Ayşe Karamollaoğlu birlikte ilk kez görüntülendi.

SHABER3.COM

Bugüne kadar Temel Karamollaoğlu'nun yanında hiç görüntülenmeyen eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen gün Saadet Partisi'nin bir etkinliğine katıldı. Ayşe Karamollaoğlu, Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı olmuştu. 


Cumhuriyet'in haberine göre, etkinlikte eşinin kendisine verdiği çiçeği alan Karamollaoğlu, ardından eşinin yanına oturdu. Karamollaoğlu, eşinin İngiliz asıllı olmasıyla ilgili yapılan tartışmaların ardından bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım, İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum." 
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