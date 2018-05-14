Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu: Genel af önerisi siyasi üçkağıtçılık /14 Mayıs 2018 10:52

Karamollaoğlu: Genel af önerisi siyasi üçkağıtçılık

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen genel af önerisine 'siyasi üçkağıtçılık' tepkisini verdi.

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Bahçeli'nin önerisiyle gündeme gelen ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto yiyen genel af önerisine bir tepki de Karamollaoğlu'ndan geldi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın aktardığına göre Karamollaoğlu dün, seçim kampanyasının ilk mitingini yaptığı memleketi Sivas’ta bir grup gazeteciyle sohbetinde şu ifadeleri kullandı:

“Devlet affedecekse kendisine karşı işlenmiş suçları affetmeli, şahıslar arası cezaları ancak şahıslar affedebilir. Vaatler de sorunların çözümüne yönelik olmalıdır, geçmişe yönelik değildir. Onun için vatandaşta siyaset üçkâğıtçılık mesleğidir diye bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama siyaset kesinlikle üçkâğıtçılık mesleği değildir. Algı oluşturma da bunun içine giriyor. Siz yapmadığınızı yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz, derde derman oluyormuş gibi bir his oluşturuyorsunuz.”

Karamollaoğlu, Hükümet Meydanı’ndaki mitinginde de ‘seçim rüşveti’ diye nitelediği seçim paketlerinin sorunları çözmeyip daha da büyüttüğünü belirtti.

'YA HAİN İLAN EDİYORLAR…'

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre de Karamollaoğlu’nun mitingte verdiği mesajları özetle şöyle:

"Hiçbir konuyu gündemlerine alıp ne getirir, ne götürür; bunun hesabını ne yazık ki yapmıyorlar. Bu konuda kendilerini tenkit edenlere de rıza göstermiyorlar. Ya hain olarak itham ediliyor veya tepetaklak kovulup dışarıya atılıyor.

'15 SENE ÖNCE BEKA PROBLEMİ YOKTU'

Sizleri bir noktada uyarmak istiyorum. Bu seçim Türkiye’nin bu istikamette yapacağı en önemli seçimdir. Eğer bu ülke bir 4-5 sene daha bugünkü politikalar ile yönetilirse ayakta duracak mecalimiz kalmaz. Türkiye’nin beka problemi var diyorlar. 15 sene önce AK Parti iktidara geldiği zaman böyle bir beka problemi var mıydı? Yoktu. Bizi bu hale AK Parti hükümetinin yanlış politikaları getirdi."


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