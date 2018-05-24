Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu-Erdoğan aynı anda ekrandaydı Bakın en çok kim izlendi.... /24 Mayıs 2018 13:33

Karamollaoğlu-Erdoğan aynı anda ekrandaydı Bakın en çok kim izlendi....

AKP ile Saadet Partisi arasındaki siyasi arenadaki rekabet bu kez de ekranlara taşındı.

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23 Mayıs akşamı, aynı saatlerde ekranda olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile SP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun izlenme oranları birbirine yakın olsa da, Karamollaoğlu reyting sıralamasında bir sıra Erdoğan'ın üstünde yer aldı.


Erdoğan'ın, TRT'de yayınlanan 'Cumhurbaşkanı Özel' programına çıktığı saatlerde, Karamollaoğlu da, Fox TV'de yayınlanan 'Liderler Fox'ta' özel yayınına konuk oldu. 

Ertesi gün yayınlanan reyting ölçümlerine göre, Karamollaoğlu, Erdoğan'a oranla daha fazla izlendi.

İkisi de canlı yayınlanan programlardan, Karamollaoğlu'nun katıldığı program toplam izlenme oranları sıralamasında dördüncü olurken, Erdoğan'ın canlı katıldığı program beşinci sırada yer aldı. 



Reyting sonuçlarına göre, ilk 100 program listesinde Liderler Fox'ta programı izlenme oranları bakımından, TRT'nin Cumhurbaşkanı Özel yayınını geçti. 

Karamollaoğlu'nun FOX TV'de katıldığı Liderler FOX'ta programı Total'de yedinci, AB grubunda dördüncü, ABC grubunda ise beşinci sırada yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Cumhurbaşkanı Özel programı ise Total'de sekizinci, AB grubunda beşinci, ABC grubunda ise altıncı sırada yer aldı.
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