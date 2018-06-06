Karamollaoğlu Diyarbakır'da Kürt Raporu açıkladı....



Karamollaoğlu Diyarbakır turuna sabah saatlerinde Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM) 'Tigris Diyalogları' adıyla gerçekleşen konferansına katılarak başladı.



Karamollaoğlu burada siyasetçilerin, gazetecilerin ve STK'ların katılımı ile soruları yanıtladı ve Saadet Partisi'nin hazırladığı Kürt raporunu açıkladı.



1990'lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetlerden, ana dilde eğitim hakkına kadar pek çok konuda açıklama yapan Karamollaoğlu, çözüm süreciyle ilgili olarak "AKP'nin oy, örgütünse alan kazanma çabası maalesef çözüm sürecini sonuçsuz kılmıştır" dedi.



Karamollaoğlu'nun gündeminde ana dilde eğitim ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerini gözetecek yeni Anayasa'nın hazırlanması da vardı.



Kürt meselesine çözüm önerileri arasında seçim barajının kaldırılması ve bölgede yerel seçimlerin yenilenmesi de yer alıyordu.



Diyarbakır turunu e-miting ile sürdüren Karamollaoğlu, 'toplumsal kutuplaşmaya' karşı 'siyasette barış dilinin' önemini vurguladı:



"İnanıyorum ki bu seçimlerde kimsenin beklemediği bir netice alacağız. Bir dip dalga geliyor ve bu dip dalga bizi hem mecliste hem de cumhurbaşkanlığında en güçlü grup haline getirecek."



"Bazılarınız beni hayalperest bulabilir ama gördüğüm manzara bunu söylüyor. Diyarbakır'da gördüğüm bu coşku ister istemez ümitlerimi artırıyor."



"Memleketimizde ne yazık ki bir kutuplaşma var. Biz kimsenin hasmı veya düşmanı değiliz. Bu ülkede kardeş olarak yaşamaya mecburuz."

Haşimi, SP'nin oylarını artırır mı?



Miting salonunda sık sık Saadet Partisi'nin Diyarbakır birinci sıra adayı Haşim Haşimi'ye destek tezahüratları yapılıyor.



7 Haziran'da AKP'den, 1 Kasım'da Diyarbakır'dan bağımsız aday olan Haşimi, 24 Haziran seçiminde Saadet Partisi'ni tercih etti.



Peyas'tan gelen Hacı Hediye daha önce farklı partilere oy verdiğini ama bu sefer Haşim Haşimi için Saadet partisine oy vereceğini söylüyor:



"İnşallah dualarımızla Haşimi seçilir. Hepimiz onu çok seviyoruz çünkü o bizim şeyhimiz. Vekil olursa herkese çok faydalı bir milletvekili olacaktır."



Haşimi ise Saadet Partisi olarak seçmenlerden 'ödünç bir oy' istedikelerini şöyle söylüyor:



"Tüm partilerin tabanına saygı duyuyorum ancak biz Saadet Partisi olarak bütün partilerin tabanından ödünç bir oy istiyoruz . Bize bir fırsat verip denesinler. Eğer gerekeni yapmazsak oylarını geri alsınlar."



Haşimi sandık güvenliğine de dikkat çekiyor:



"Elbette tüm Türkiye'de ve bölgede sandık güvenliği çok önemli. Oy çalmak kul hakkıdır, Allah her günahı affeder ama kul hakkını affetmez."



"Dini değerlerimizi siyasi amaçları için kullanmıyorlar"



E-mitingin yapıldığı salonda kadın ve genç kızların sayıca fazlalığı dikkati çekiyor. Saadet Partisi destekçilerinden Elif Yıldız, Karamollaoğlu için "Bize yakın, samimi geliyor. Diğer liderlerden farkı bizlerle iç içe olması" diyor.



Zehra Çelik ise Saadet Partinin kendisi için adalet ve eşitliği ifade ettiğini söylüyor ve "Saadet tarafsız. Sorunlarımızı dile getirebiliyoruz ve bunun gözardı edilmediğini görüyoruz" diyor.



Bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan her iki genç kadın da ailelerinin şimdiye dek AKP'ye oy kullandığını ancak bu seçimde Saadet Partisi'ne eğilimin artığını söylüyorlar.



Çelik, bunun sebebini 'dini değerleri oy aracı olarak kullanmamalarına' bağlıyor:



"Oyları artacaktır çünkü dini değerleri siyasi amaçları için kullanmıyorlar. Ayrıca ekonomide ihracata önem veriyorlar. Bu benim için çok önemli çünkü bizim zengin topraklarımız var ve ürettiklerimizi ihraç edebilmemiz gerekiyor."