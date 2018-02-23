Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iddianamesiz bir yıl Silivri Cezaevi'nde tutukla kalan gazeteci Deniz Yücel'in, Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman mevkidaşı Angela Merkel'e görüşmesinin bir gün sonra serbest bırakılmasını eleştirdi. Kimsenin haksız yere hapis yatmasını istemediği söyleyen Karamollaoğlu, "Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” dedi.





Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.





Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki görüşmenin ardından Die Welt gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in serbest bırakıldığını hatırlattı.





“Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz” diyen Karamollaoğlu, “Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı. Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” ifadelerini kullandı.





Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:





Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz. Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı.





Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya “Osmanlı Tokadı” atacaklardı; Merkel’den “Alman Terliği” yediler.





Ne yazık ki Merkel’le yapılan görüşmenin hemen akabinde böyle bir gelişmenin yaşanması, zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu yeniden tartışma konusu yaptı.





"Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var"

Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen, hatta hapis yatan binlerce KHK mağduru var. Hala 28 Şubat’ın zulmüne maruz kalarak içeride yatan masumlar var. Hepsi adalet bekliyor.





Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir.





Sırf hükümete muhalif oldukları için vakıflar kapatılmakta, hocalar tutuklanmakta. Suçları ne? Muhalif olmak, hükümet icraatlarını tenkit etmek.





Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Koçi Bey Risalesinde der ki; “Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz.” Çünkü, “Adalet mülkün temelidir. Mülk ise devlettir.”