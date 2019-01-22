Karamollaoğlu: Abdullah Gül ve Erdoğan'ın eski yol arkadaşları korkuyorlar, çünkü...

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Karamollaoğlu, "Abdullah Gül ve Erdoğan'ın eski yol arkadaşları seslerini yükseltmeyerek hata yapıyorlar, korkuyorlar" dedi.







Abdullah Gül ve diğer Erdoğan’ın eski yol arkadaşlarının seslerini yükseltmeyerek hata yaptıklarını, üzerlerine gelinmesinden korktukları için konuşamadıklarını, ancak yanlışlara ‘yanlış’ demeleri gerektiğini” diyen Karamollaoğlu, “Tek parti döneminin bile ötesine geçtik” dedi ve ekledi:





“AK Parti öbür dünyayı çoktan bıraktı bu dünyada bile hesaba çekilmekten korkuyor.”





Abdullah Gül ve Erdoğan'ın eski yol arkadaşlığının sessiz kalması için ise şunları söyledi:







"Bence hata yapıyorlar. Yani şu an, bugün AK Parti’de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey’in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder. Ama endişeliler. Çünkü Tayyip Bey bu gibi konularda affetmiyor. Nasıl ki ‘kriz’ kelimesini çıkardı sözlükten, ‘af’ kelimesini de çıkardı. Yok. Affetmiyor. Sen benimle beraber aynı düşüncelere sahip değilsen, 'hainsin' diyorlar. Hain dedikleri insanın da tepesine binip, nesi varsa her şeyini ortaya dökmek istiyorlar. Bundan dolayı da korkuyorlar. Başka türlü izah edemiyorum ben. Yani bugün, hakikaten Tayyip Erdoğan’la beraber yola çıkan ve artık onun gidişatının ülkeyi iyi bir noktaya götürmeyeceğini gören arkadaşları, seslerini çıkarmıyor.





Halbuki çıkarmaya ihtiyaç var. Bakın adım adım geldik. Düne kadar bunlar söylenebiliyordu. Artık söylenemiyor. Konuşamıyorlar. Yani ben bunu geçmişte söylüyordum. Yani bundan üç sene önce, “Ya başkan bu iş böyle gitmez” diyenler, şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz yanlışı gördüğünüz yerde, söylemek mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz, yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir, Allah saklasın. Sadece şahıslar değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya."