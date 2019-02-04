Samanyolu Haber /Gündem / Karamaollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Yazıklar olsun /04 Şubat 2019 09:29

Karamaollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Yazıklar olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Saadet Partisi'nin HDP ile iş tutmasının izahı mümkün değil' sözlerine yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT canlı yayınında yaptığı suçlayıcı ve ötekileştirici açıklamalara, siyasi parti liderlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Saadet Partisi'nin HDP ile iş tutmasının izahı mümkün değil" sözlerine partisinin sosyal medya hasaplarından yanıt verdi.

'ERDOĞAN'IN SÖZLERİ, ARTIK ÇÖZÜM ÜRETEMEDİKLERİNİN AÇIK İTİRAFI'

Yerel seçime hiçbir parti ile ittifak yapmadan katılacaklarının bir kez daha altını çizen Karamollaoğlu, "Saadet Partisi’nin gündeme getirdiği konulara cevap veremeyen Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki mesnetsiz iddialarda bulunarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor" dedi.

'SADECE YAZIKLAR OLSUN DEMEKLE YETİNECEĞİZ'

Erdoğan'ın “Saadet Partisi’nin HDP ile iş tutmasının izahı mümkün değil” açıklamasına da sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Ülkemizin ve insanımızın dertleri ile uğraşmayı ve çözüm yolları arayıp bulmayı kendimize görev biliyoruz. Ülkeyi getirdikleri hal ortadayken ve metal yorgunluğunun varlığını kendileri de kabullenmişken, böyle ucuz iftiralara başvurmaları, artık çözüm üretemediklerinin en açık itirafıdır. Biz yine de üslubumuzu bozmayacağız. Sadece ‘Yazıklar olsun’ demekle yetineceğiz. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı TRT Haber yayınında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin HDP ile birlikte hareket ettiği gerekçesiyle eleştirmişti. Erdoğan, “HDP eşittir PKK. CHP’nin bunlarla beraber olması zaten anlatılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti’nin Saadet Partisi’nin bunlarla iş tutmasını izahı mümkün değildir” demişti
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