Samanyolu Haber /Gündem / Karaman'da TV dizisinden etkilenen 2 çocuk intihara kalkıştı /20 Aralık 2017 17:52

Karaman'da TV dizisinden etkilenen 2 çocuk intihara kalkıştı

Karaman'da 12 yaşındaki iki kız öğrenci, TV'den etkilenerek ilaçla intihara kalkıştı.

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Karaman'da bir ortaokulda eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler A.D. ve C.N.D., sınıfta çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin, bir yurtta kalan öğrencilerin hayatını anlatan televizyon dizisinden etkilenip intihara kalkıştığı iddia edildi.

Kentteki bir ortaokulda dün, 7'nci sınıf öğrencileri A.D. ve C.N.D., iddiaya göre, evlerinden getirdikleri ilaçları sınıfta yutarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden öğretmenler, kendi araçlarıyla iki kız öğrenciyi Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mideleri yıkanan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük yetkilileri, öğrencilerin, bir yurtta kalan kızların hayatını anlatan televizyon dizisinden etkilenmeleri sonucu intihara kalkıştıklarının anlaşıldığını söyledi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten yetkililer, okula rehber öğretmen gönderip, öğrencilere psikolojik destek vermeye başladıklarını kaydetti. 
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