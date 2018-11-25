Karadeniz'de gerilim büyüyor: Ukrayna'dan Rusya'ya suçlama

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği sürüyor... Ukrayna Ordusu, "Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş açıldı." açıklamasını yaptı.

Kırım’ı işgal eden Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, ciddi bir çatışmaya döndü. Ukrayna’nın Mariupol Limanı’nda yaşanan çatışmalarda Ukrayna gemileri ve limanın isabet aldığı 2 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.





Daha önce Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale ettiği bildirilmişti.





Bölgeden edinilen bilgilere göre Rus birlikleri Ukrayna’ya ait gemilere ateş açtığı, Ukrayna tarafında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.





Ukrayna’nın Mariupol limanında gerçekleşen sıcak temas ile Ukrayna gemileri ve Liman’ın isabet aldığı iddia edildi.





Yerel kaynaklar, Rus Askeri birlikleri Ukrayna gemilerini ele geçirmeye çalıştığı çatışmalarda 2 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığını bildirdi.





Çatışmada Rus gemilerinden gelen atışlara Ukrayna karadan ateşle karışık veriyor.

Rus Minsk zırhlısının Kerç Boğazı yakınlarında konuşlu Ukrayna gemilerine ateş açmasıyla başlayan sıcak çatışma, Ukrayna’nın karadan Rus gemilerine ateşle karşılık vermesiyle resmî olarak iki ülkenin savaş sınırına geldiğini gösteriyor.



Ukrayna'ya ait Gyurza gemisinin Rus gemilerine karşı açtığı ateş, Ukrayna hava kuvvetleri ve karadan uzun menzilli atışlarla desteklenmeye başlandı.



KERÇ BOĞAZI SORUNU



Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kiev'e ait Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında önce işgal sonra ilhak etmesi ile birlikte boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.



Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri ile başlayan süreçte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev arasında çatışmalar yaşanmış, ilhak süreci de aynı dönemde meydana gelmişti.



Kırım Türklerinin boykot ettiği tartışmalı referandumla bölgeyi kontrol eden Rusya’ya Batılı ülkeler yaptırım uyguluyor.

