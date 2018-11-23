Samanyolu Haber /Dünya / Karadağ Ocak'tan itibaren 100 bin Euro'ya vatandaşlık veriyor /23 Kasım 2018 11:13

Karadağ Ocak'tan itibaren 100 bin Euro'ya vatandaşlık veriyor

Karadağ, ülkedeki kalkınma projelerine yatırım yapacak yabancılara pasaport verecek.

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"Ekonomi vatandaşlığı" olarak tanımlanan uygulamanın 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bundan 2 bin yabancı yatırımcının faydalanacağı belirtildi. 

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç yıl sürecek programdan yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılarda aranan şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, yatırımcıların geldikleri ülkelerde herhangi bir hüküm giymemiş olması gerektiği, bu haktan yararlanmak isteyenler için üç ayrı paket oluşturulduğu ifade edildi.

Başkent Podgorica veya sahil şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 450 bin euro, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yatırım yapmak isteyenlerin 250 bin euro, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak isteyenlerin ise 100 bin euroyu belirlenen fonlara yatırması gerekiyor.

Fonların, yatırımın yapılacağı şehirlerin belediyeleri tarafından oluşturulacağı ifade edilen açıklamada, yatırım ve projelerin ise bağımsız denetçiler tarafından değerlendirileceği vurgulandı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, ekonomi vatandaşlığının ülkeye yatırımcı çekmek ve yeni istihdam sahaları açmak amacıyla yapıldığını belirterek, uygulamanın ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti.
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