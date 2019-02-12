Samanyolu Haber /Dünya / Kara saplanan aracı deve ile çektiler /12 Şubat 2019 00:17

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Rusya'dan sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük ilgi gördü.

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan bir aracı geri geri deve ile çektiler . Çöllerde görmeye alıştığımız deve karla kaplı yollarda da işe yaradığı görülüyor

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