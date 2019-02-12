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Kara saplanan aracı deve ile çektiler
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Kara saplanan aracı deve ile çektiler
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12 Şubat 2019 00:17
Kara saplanan aracı deve ile çektiler
Rusya'dan sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük ilgi gördü.
Kara saplanan aracı deve ile çektiler
Kara saplanan bir aracı geri geri deve ile çektiler . Çöllerde görmeye alıştığımız deve karla kaplı yollarda da işe yaradığı görülüyor
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