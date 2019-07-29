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Kara Kuvvetleri'ne yeni operasyon: 41 askere gözaltı
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Kara Kuvvetleri'ne yeni operasyon: 41 askere gözaltı
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29 Temmuz 2019 09:41
Kara Kuvvetleri'ne yeni operasyon: 41 askere gözaltı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara merkezli operasyonda ankesörlü telefondan arandığı için 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin muvazzaf görevde olduğu belirtiliyor
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