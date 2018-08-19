Kara Harp Okulu'nda cuma namazını hangi tarikat imamı kıldıracak kavgası çıktı

Kara Harp Okulu’nda bir cuma namazının hangi tarikat imamı tarafından kıldırılacağı konusunda öğrenciler arasında kavga çıktığı, bu kavganın önce Genelkurmay Başkanlığı’na, ardından da AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiği iddia edildi.





Dün Cem Tv‘de yayımlanan ‘Mustafa Mutlu ile Kral Çıplak’ programına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, söz konusu iddialarını canlı yayında dile getirerek, “Kara Harp Okulu’nda bir cuma namazı öncesinde öğrenciler arasında bir cemaatin imamının o namazı kıldırması meselesinden kavga çıktı mı? Bu konu Erdoğan’a yansıdıktan sonra hangi kararlar alındı?” diye sordu.





Programı yöneten Mustafa Mutlu Özdağ’ın sözlerine şaşırarak, “Ooo, yakın zamanda mı?” sorusuna Özdağ, “Yakın zamanda” diye cevap verdi.





Gazeteci Mutlu’nun programın teknik ekibine iddialarla ilgili, “Arkadaşlar lütfen KJ olarak ekrana getirir misiniz?” diye seslenirken Özdağ harp okullarının içine siyaset girdiğini beliriterek başka iddiaları da gündeme taşıdı.





HARP OKULU SINAVINDA ÇANAKKALE VE 15 TEMMUZ KARŞILAŞTIRMASI





Özdağ, harp okullarına girişteki yazılı sınav ve mülakatlarla ilgili de şunları söyledi:





“Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde kara, deniz ve hava harp okulu giriş sınavlarında kurulan jürilerde, sorulan sorularda Çanakkale Savaşı ile 15 Temmuz’un karşılaştırılması adaylardan, öğrencilerden isteniyor mu?





Ya da bir öğrenciye ‘Baban hükümete muhalif bir internet sitesine tercüme yapıyor mu’ denilerek öğrenci harp okuluna alınmadı mı? Elendi mi?”





Özdağ adını saklı tuttuğu öğrencinin babasının yazı da yazmadığını, Farsça’dan tercümeler yaptığını belirtti.





“Bu sayıları çoğaltabiliriz.” diyen ve ilgililerden cevaplarını isteyen Özdağ, “Ordu bütün Türk milletinin ordusudur. Ordu bir partinin ordusu olursa bu orduyu güçlendirmez, bu orduyu zayıflatır. Bu coğrafya yenilen parti ordularının coğrafyasıdır. Türk ordusunun gücü milli bir ordu olmasından kaynaklanmaktadır.” dedi.





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