Kar yağışı sebebiyle 34 ilde okullar tatil, Gözler İstanbul'da

Kar yağışının şiddetini arttırması ile birlikte öğrenciler okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını aradı. Dün gece yapılan açıklamanın ardından 34 ilde okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Kar yağışının ardından hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verilen iller







Sakarya'da, Ardahan, Iğdır, Malatya, Aksaray'ın bazı ilçeleri, Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde, Trabzon'un 6 ilçesinde, Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, Tunceli merkezinde ve 5 ilçesinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde, Erzincan'ın da Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde, Samsun'un bazı ilçelerinde, Erzurum'da, Niğde'de, Elazığ'da, Kars'da, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Kastamonu'nun 4 ilçesinde, Bayburt'ta, Karabük'ün 2 ilçesinde, Kayseri'de taşımalı eğitim yapan tüm okullar, Sivas merkez ve 6 ilçesinde, Bitlis'te, Giresun'un iki ilçesinde, Bolu'nun Gerede ilçesinde, Ordu'nun 18 ilçesinde, Düzce'de, Muş'ta, Bingöl'de, Yozgat'ta, Konya'nın 16 ilçesinde, Karaman'da ve Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi.





SAKARYA





Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yapılan okullar yarın (bugün) tatil edildi. Sakarya’da yarın kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sisteme bir gün ara verildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı açıklamada, meteorolojinin verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya’da kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek, "Kar yağışı etkili olacağı için tedbir olarak taşımalı sistemle eğitime il genelinde 14 Aralık Çarşamba günü tatil kararı verdik" dedi.





TUNCELİ





Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi. Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullarda da yarın (bugün) eğitime ara verildi.





ELAZIĞ





Elazığ’da, Palu, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçeleri ile daha önce taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiği açıklanan Karakoçan İlçesi’nde de tüm okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde, engelli ile hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.





KARS





Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.





Kentteki tipi ve kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması için eğitime ara vermeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Doğan, il genelindeki anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim-öğretime yarın (bugün) bir gün süreyle ara verildiğini kaydetti.





İlde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.





TOKAT - BAŞÇİFTLİK





Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın belli yerlerinde kar yağışının devam ettiğini söyledi.





Başçiftlik ilçesinde kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Yazıcı, Başçiftlik Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 14 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.





İSTANBUL





İstanbul'da henüz Valilik'ten kar tatiline yönelik bir açıklama yapılmadı.