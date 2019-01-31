Kar Almanya’da hayatı zorlaştırdı

Başta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti olmak üzere bazı şehirlerde hızlı tren seferlerinin yapılamadığı, karayollarında da araçlar mahsur kaldığı söylendi.

ŞEHİR İÇİ hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, buzlanma dolayısıyla kazalar meydana geldi. Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmesi trafiği artırdı. Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.



