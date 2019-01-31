Samanyolu Haber /Dünya / Kar Almanya’da hayatı zorlaştırdı /31 Ocak 2019 17:01

Kar Almanya’da hayatı zorlaştırdı

Almanya’da yoğun kar yağışı nedeniyle Köln-Bonn Havalimanı’nda bazı uçuşlar iptal edilirken, çok sayıda uçuşun da gecikmeli gerçekleştiği belirtildi.

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Başta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti olmak üzere bazı şehirlerde hızlı tren seferlerinin yapılamadığı, karayollarında da araçlar mahsur kaldığı söylendi.
ŞEHİR İÇİ hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, buzlanma dolayısıyla kazalar meydana geldi. Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmesi trafiği artırdı. Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.

UZMANLAR UYARDI
Hava sıcaklıklarının genellikle eksilerde seyrettiği ülkede en yüksek sıcaklıkların 1 ila 3 derece olduğu belirtildi. Uzmanlar, araç ve yayaları özellikle aşırı buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyardı.
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