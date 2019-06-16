Kapatılan havalimanı için 4 milyarlık ödenek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kapatılan Atatürk Havalimanı için DHMİ bütçesinden 2019 ve 2020 yılları için 3 milyar 905 milyon TL ödenek ayrılmasını Meclis gündemine taşıdı.





İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a, “Ayrılan pay TAV'a ödenecek kâr kayıpları için mi konulmuştur” diye sordu.





Sözcü Gazetesinin haberine göre; Atatürk Havalimanı, 6 Nisan 2019'da ticari uçuşlara tamamen kapatıldı. Alanı işleten TAV, 3 Ocak 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunduğunu açıklayarak, “Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresinden önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanması için DHMİ ile yapılan çalışmalar devam etmektedir” açıklamasını yaptı.







YÜKLÜ ÖDENEK AYIRDI

Sayıştay'ın, TAV ve DHMİ arasındaki sözleşmeyle ilgili uyarısına rağmen DHMİ'nin 2019 yılı bütçesinin “Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” alt bölümünde “Atatürk Havalimanı için 2017 yılı için 115 bin, 2018 yılı için 129 bin, 2019 yılı için 1 milyar 890 milyon 136 bin, 2020 için 2 milyar 15 milyon 140 bin ve 2021 yılı için de 161 bin lira ödenek ayrılmıştır” ifadesi dikkat çekti.





Sayıştay'ın uyarısına rağmen çalışma sürüyor

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, kâr kayıpları ile ilgili çalışmanın gerekçesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a sordu.





Önergede, “Sayıştay raporuna rağmen DHMİ'nin TAV'a kâr kayıpları ile ilgili ödeme yapmak için yürüttüğü çalışmalar neden devam etmektedir? TAV'a ödenecek olan kâr kaybı hangi veriler üzerinden hesaplanacaktır? TAV'ın kâr kaybı gerekçesiyle talep ettiği rakam nedir? 2019 ve 2020 için toplam 3.905.276.000 TL ayrılan pay, TAV'a ödenecek kâr kayıpları için mi konmuştur?” soruları yöneltildi.