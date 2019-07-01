Kapatılan Cihan Haber Ajansı Editörü Güray Demir vefat etti

25 yıllık gazetecilik mesleği süresi içerisin çalışma arkadaşları tarafından sevilen ve takdir edilen Güray Demir, kapatılan Zaman Gazetesi’nin İzmir Haber Müdürlüğü’nü yaptı. Aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan Güray Demir, Cihan Haber Ajansı Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.



Birçok genç gazetecinin meslekte ilk eğitimlerin destek olan Demir, 2015’te kayyım kararı sonrası işinden olmuş ve MuhabirAjans kurucuları arasında da yer almıştı. 15 Temmuz süreci sonrası memleketi olan Muğla’ya yerleşmek zorunda kalan Demir, o günlerde başlayan hastalığına bugün itibari ile yenik düştü.

Tedavi gördüğü Denizli Devlet hastanesinde hakkın rahmetine kavuşan Güray Demir’in, cenazesi yarın öğle namazına müteakip Yatağan Sazak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Muğla Büyükşehir mezarlığına defnedilecek.

GÜRAY DEMİR KİMDİR?

1968 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yatağan’ın Yeşilbağcılar kasabasında, liseyi Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bitirdi. 1991 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 2 yıl kadar İzmir TRT’de dış yapımcı olarak çalıştıktan sonra Zaman gazetesinde muhabir olarak işe başladı.

2009 yılı sonuna kadar Zaman gazetesinde çalıştı. İç Haberler Editörlüğü ve Ege Bölge Haber Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2009’un Ağustos ayında Cihan Haber Ajansı’na geçti. Cihan Haber Ajansı’nda İç Haberler Editörü olarak görev yaptı. Kayyım kararı sonrası MuhabirAjansı’ın kurucuları arasında yer aldı. Evli ve üç çocuk babası.

Deneyimli gazetecinin vefat haberinin ardından meslektaşları, Güray Demir’i anlatan paylaşımlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:





FATİH VURAL: Sen bu dünyada tanıdığım en nazik, en egosuz, en yardımsever insanlardan biriydin. Zihinsel engellilere öğretmenlik yaparken müzik röportajlarına başlayarak gazeteciliğe adım attığımda elimden tutandın.





2001’de -ki ikinci röportajımdı- İzmir Fuarı’nda Mor ve Ötesi ile röportaj yapacağım zaman hiçbir foto muhabiri olmadığı halde yönetici olsan bile fotoğraf çekmeye gelecek kadar özel, alçak gönüllü bir adamdın.





İzmir’de içtiğimiz çayları, kahveleri, sohbetlerimizi, kibarlığını, nezaketini ve kalendermeşrepliğini asla unutmayacağım.





Çok erken oldu. İyi ki seni tanıdım Güray Ağabey. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Yıktın, viran eyledin… Canım ağabeyim benim…





BÜLENT KORUCU: GürayDemir de gitmiş. Mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüş. Hepimizi bekleyen son… en acısı pek çok sevinci ve hüznü, hayatın önemli kesitlerini paylaştığın kader arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmak, çocuklarını ve eşini teselli edememek.





FATİH DADAŞOĞLU: Cihan Haber Ajansı’nda Dış Haberler Müdürüydü, sıkıntılı günlerden geçiyordum bir sabah erkenden telefonum çaldı… Alo dedim o, nazik ve kadife sesiyle aynı yaştaydık ama Fatih Abi derdi hep, ve ekledi: “Abi öğlen yemeğine bekliyorum.” Hayır gelemem dedim, anladı abi ve araba gönderiyorum lütfen kırmayın gelin dedi, peki dedim ve hazırlandım.

Dış kapıda karşıladı konuştuk dertleştik, yeni ev almıştı borcu vardı, elini cebine attı kredi kartını çıkarıp şifresini yazarak buyur abi dedi…

Yıkılmıştım hayır alamam siz de borçlusunuz dedim ama gözlerime bir bakış attı ve cebime koydu. “Biz Kardeşiz” dedi ve dış kapıya kadar uğurladı…

Mekanın Cennet olsun Güray Ağabey.





AHMET KURUCAN: Güray Demir’in vefat haberini teessürle öğrendim. Zaman gazetesinde yıllarca mesai arkadaşlığı yaptık. Hilmin tecessüm etmiş şekliydi. İstese bile sineği dahi incitemeyecek bir karaktere sahipti. Allah mekanını cennet etsin. Geride bıraktıklarına da sabır ihsan eylesin.





ABDÜLHAMİT BİLİCİ: Çok sevgili dostum, Cihan Haber Ajansı ve Zaman gazetesinden mesai arkadaşım, güzel insan, gazeteci Güray Demir’in vefat ettiğini öğrendim. Üzüntüm büyük. Allah rahmet eylesin. Makamı Firdevs olsun. Başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.





ALPER ENDER FIRAT: Sevgili Güray Demir seni son yolculuğuna uğurlayamamamın çok derin üzüntüsündeyim. Yolun açık, Rahmet yoldaşın olsun.





CELİL SAĞIR: Yeryüzündeki sayılı beyefendi insanlardan, meslektaşımız, mesai arkadaşımız gazeteci Güray Demir vefat etmiş. Allah gani gani rahmet eylesin, ailesine sabır versin… Güzel insandın be Güray abi…





SELİM BUDAK: Uzun yıllar Cihan ve Zaman’da birlikte çalıştığımız iyilik timsali, güzel insan Güray Demir vefat etmiş. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Cenazesi yarın Muğla Yatağan’dan kaldırılacak. Tüm dostlarina duyurulur. Bir Fatiha okur musunuz?





ADEM YAVUZ ARSLAN: Yılların basın emekçisi, güzel insan Güray Demir vefat etmiş. Biz kendisini kimseyi kırmayan, iyilik timsali biri olarak tanıdık,şahit olduk. Allah kabrini aydınlık, mekanını Cennet bahçesi eylesin. Zaman’a el koyup yağmalayanlar sağlığının bozulmasına büyük katkı yapmıştı.