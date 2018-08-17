Samanyolu Haber /Ekonomi / Kapanan şirket sayısı yüzde 33 arttı /17 Ağustos 2018 11:40

Kapanan şirket sayısı yüzde 33 arttı

Temmuz ayında kurulan şirket sayısında yüzde 23'lük, kapanan şirket sayısında yüzde 33'lük artış meydana geldi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayına ilişkin 'açılan-kapanan' şirket istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 23.27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.17 oranında artarken, kooperatif sayısı yüzde 12.94 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında ise yüzde 32.94 kapanan kooperatif sayısında yüzde 59.09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 72.80 oranında artış oldu.
Dünya'nın aktardığına göre, yıllık bazda incelendiğinde 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30.84 oranında artış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23.70 oranında azalış gerçekleşti.

Aynı ay kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16.33 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13.22 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32.99 oranında artış oldu.
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