Samanyolu Haber /Gündem / Kapalıçarşı ve Tahtakale'de döviz satışı durdu sadece 5 TL'den alıyorlar /07 Ağustos 2018 16:49

Kapalıçarşı ve Tahtakale'de döviz satışı durdu sadece 5 TL'den alıyorlar

Dolar/TL'nin 5.42'lerden dönerek 5.22'den işlem gördüğü serbest piyasada esnaf yeniden tabela kapattı. Kapalıçarşı'daki döviz büroları doları 5 TL' den bozarken satış ise yapmıyor.

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Dolar/TL'nin 5.42'lerden dönerek 5.22'den işlem gördüğü serbest piyasada esnaf yeniden tabela kapattı. Kapalıçarşı'daki döviz büroları doları 5 TL' den bozarken satış ise yapmıyor.

Kapalı tabelaların öğle saatleri itibariyle açıldığı ancak büyük miktarlarda dolar satışı yapmadığı görüldü. Ayaklı borsa olarak adlandırılan Kapalıçarşı serbest piyasasında ise hareketli anlar yaşanıyor.


Piyasadan döviz bulmakta sorun yaşadıklarını ifade eden Osman Saadeti, “Mart ayından bu yana yükseliş durmuyor. Gün içerisinde anlık değişiklikler nedeniyle bir saat önce aldığımız rakama dolar bulamıyoruz. Bulsak bile müşterinin talep ettiği oranlarda döviz bulmak imkansız” dedi.

resimid_5696349ATANDAŞ SATMAYA GELİYOR
Öte yandan altındaki yükseliş nedeniyle vatandaş çarşıda altın bozduruyor. Düğün sezonunda takılan takılarını bozduranların çoğunlukta olduğunu ifade eden Kemal Erol, “Sabah saatlerinde Cumhuriyet altını yani beşi bir yerde bozduran vatandaş 6 bin 675 TL’ye bozdururken öğleden sonra ise 6 bin 900’e ulaştı. Yani üç saat gibi kısa sürede 225 TL’lik fark oluştu” dedi.
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