Kapakta kendini görünce 'Elhamdülillah' dedi oysa durum çok farklı...

Alman Der Spiegel dergisi, ‘Otokratların devrinde yaşayan insanlar’ başlığıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı kapağa taşıdı. Erdoğan, dün Kocaeli’de düzenlediği mitingde dergide kendisiyle ilgili yapılan değerlendirmeler hakkında şunları söyledi:







OTOKRAT TABİRİNE ‘ELHAMDÜLİLLAH’ YANITI





Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. ‘Dünyayı şekillendiren liderler’ demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.”





İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Takvim gazetesi de derginin söz konusu kapağını dün manşetinde “Dünyanın dört liderinden biri Erdoğan” yorumuyla vermişti. Gazete, “Erdoğan Der Spiegel’e kapak oldu. Merkel’i değil Erdoğan’ı kapağa taşıdı” ifadesini kullanmıştı. Der Spiegel’in konuyla ilgili yazısının başlığı ise, ‘Otokratların devrinde yaşayan insanlar’…



