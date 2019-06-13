Kapadokya'da tepki çeken imar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin, doğa harikası üzerine yaptırdığı asansör ve seyir terası büyük tepki çekti. Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu yapıya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiğini açıkladı.





Türkiye’de turizmin en önemli merkezlerinden Kapadokya’da yapılan bir asansör ve seyir terası yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti. Çok sayıda kişi de yapının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini ortaya koydu.













Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin, doğa harikası üzerine yaptırdığı asansöre ve seyir terasına, buraya gelen turistlerin bölgeyi izlemesi için Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiği öğrenildi.





Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi: “Bahse konu olan ve asansör olarak tasarlanan yapıya ait mimari restorasyon projeleri, Nevşehir Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2012 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı projesi ile fiziki uygulama uygunluk arz etmektedir. İddia edildiği üzere herhangi bir hukuksuzluk ve suiistimal söz konusu değildir.”

