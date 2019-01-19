Samanyolu Haber /Dünya / Kanter: Trump'la görüşmeye çalışacağım, umarım adım atar /19 Ocak 2019 17:05

Kanter: Trump'la görüşmeye çalışacağım, umarım adım atar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'in formasını giyen Türk oyuncu Enes Kanter Euronews Tonight programına konuk oldu.

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Kanter, hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararıyla ilgili olarak, "Bu çok üzücü. Ben basketbol oynamak istiyorum ama işimi bile yapamıyorum." dedi.

Euronews'te yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz görüşmediğini belirten Kanter, "Kesinlikle görüşmeye çalışıp, Türkiye'deki durumu anlatacağım. Umarım bu konuda adım atar." dedi.

Kanter, takımının Londra'da oynayacağı Washington Wizards karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle oynamayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından eski NBA oyuncusu Hidayet Türkoğlu, Kanter'in güvenlik gerekçesiyle değil vize nedeniyle Londra'ya gidemediğini söylemişti. Kanter daha sonra, vize sorununun olmadığı karşılığını vermişti.
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