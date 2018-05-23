Samanyolu Haber /Gündem / Kanserojen maddeleri açıkladı diye soruşturma açıldı /23 Mayıs 2018 03:20

Kanserojen maddeleri açıkladı diye soruşturma açıldı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a, kansere neden olan ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca gizlendiğine dair yazı dizisi nedeniyle soruşturma açıldı.

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Gıda Mühendisi Bülent Şık’ın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazı dizisinde Sağlık Bakanlığı’nın, 2011-2016 yıllarında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yaptığı geniş çaplı bir araştırma yer alıyordu. Şık’a göre halktan gizlenen araştırmada insan sağlığını tehdit eden pestisitin taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aştığı ortaya çıkmıştı.

Şık, ‘Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz’ başlıklı yazı dizisi nedeniyle açılan soruşturmayı kişisel Twitter hesabından duyurdu: “Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar aşındırılmış ve baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur: Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olamaz.”

Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yasaklanan bilgileri temin’, ‘yasaklanan bilgileri açıklama’ ve ‘takdir olunacak diğer suçlar’ gösterildi.
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