Kanser ilaçları bedava deniyor ama gerçek öyle mi?

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle kanser tedavisinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıklamıştı.





Cumhuriyet gazetesi Okur Temsilcisi ve yazarı Güray Öz, bir hasta yakını olan Fuat Bora'nın konuya ilişkin açıklamalarını köşesinde gündeme getirdi.





Hasta yakını Fuat Bora: "Çevremiz, yakınlarımız bile bize inanmıyor, olur mu kanser ilaçları ücretsiz, Erdoğan televizyonda söyledi, diyorlar. Halbuki biz hasta ve hasta yakınları böyle olmadığını biliyoruz, yaşıyoruz. Daha önce kullanımına izin verdikleri Altuzan isimli ilacı yeterince kullandınız diyerek ödemeyi durdurdular. Hangi vicdan hastaya ilacı yeterince kullandın diyebilir, zevk için yeme değil içme değil. Bu ilacın tek kullanımı 3.400 TL, nasıl para bulacaksınız, hastanıza yeter artık ölebilir muamelesi... Doktor bu ilacın olumlu etki yaptığını, kesildiğinde kötüye gittiğini rapor edip 2 defa talep etmesine rağmen kabul etmiyorlar" dedi.





Güray Öz'ün "Hayvan Haklarına Ne Oldu?" başlığıyla bugün yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:





Kanser ilaçları bedava falan değil





Kanser ilaçlarının bedava olduğu aldatmacası haberinizden dolayı, haberi yapan Sn. Şeyma Paşayiğit ve gazetenize çok teşekkür ederim. Hasta yakını olarak sesimizi ne bakanlığa, ne Cimer’e, ne de vatandaşlara duyurabiliyoruz. Çevremiz, yakınlarımız bile bize inanmıyor, olur mu kanser ilaçları ücretsiz, Erdoğan televizyonda söyledi, diyorlar. Halbuki biz hasta ve hasta yakınları böyle olmadığını biliyoruz, yaşıyoruz. En basiti Cisplatin isimli ilacın kutusu 31 TL, eczaneden bulursanız alabiliyorsunuz. Bakanlık ilaç firması ile yaşadığı sorun nedeni ile ilacın dağıtımını durdurmuş, hastanenin söylediği gidin eczanelerden bulun, bize gelmiyor. 15 gün önce 31 TL’lik ilaç için dolaşmadığım eczane kalmadı. Daha önce kullanımına izin verdikleri Altuzan isimli ilacı yeterince kullandınız diyerek ödemeyi durdurdular. Hangi vicdan hastaya ilacı yeterince kullandın diyebilir, zevk için yeme değil içme değil. Bu ilacın tek kullanımı 3.400 TL, nasıl para bulacaksınız, hastanıza yeter artık ölebilir muamelesi... Doktor bu ilacın olumlu etki yaptığını, kesildiğinde kötüye gittiğini rapor edip 2 defa talep etmesine rağmen kabul etmiyorlar. Cimer’e defalarca yazdım, gelen cevaplar aynı yönde ama kamuoyuna bedava deniyor. Bu esnada Yargıtay kararlarının olduğunu, dava açıldığında emsal kararlara istinaden hastaların davaları kazanabileceğini öğrendim. Tek çare bıraktılar, bedava dedikleri ilaçları mahkeme kararları ile almak. Haberinizin takipçisi olup, destek vermenizi rica ediyorum. Haberiniz için tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla. Fuat Bora



