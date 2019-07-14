Samanyolu Haber /Sağlık / Kanser hastası öğretmene üzücü haber /14 Temmuz 2019 15:30

Kanser hastası öğretmene üzücü haber

Devletin kanser ilaçlarını karşılama yükümlülüğü geçtiğimiz haftalarda bir yargı kararıyla teyit edildi. Önceki yıl röportaj yapılan öğretmen 'yaşam hakkının engellenmesi' itirazıyla açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

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Kanser tedavisi gören Samsunlu İngilizce öğretmeni, yurtdışından temin edilebilen Opdivo ilacının bedelinin idare tarafından ödenmesi talebiyle dava açmıştı. Hastalığın ilerlememesi için sürekli alınması gereken ilaç, bir emekçinin geliriyle karşılamasının imkansız bir bedeldeydi. 

Bedelin idare tarafından karşılanması talebinin reddi üzerine açılan davada, ilaçla ilgili devletin ödemelerde kesinti yapmasının hastaların “yaşam hakkının engellenmesi” anlamına geldiği dile getiriliyordu. Ankara 6. İdare Mahkemesi ilacın kullanılmaması halinde tedavinin yapılamayacağını kabul ederek 3 Temmuz 2019 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

2018 başında basına röportaj veren Samsunlu öğretmen SGK’nın ilaçların bedelini ödemediğini, hastaların parası kadar sağlık hizmetine mahkum edildiğini ifade etmişti.

İlaç maliyetini devletin karşılaması için başlatılan imza kampanyası yüz binin üzerinde destekçi bulmuştu.

Röportajda idarenin ücretsiz tedavileri gerekçe göstererek ilaç bedelini ödemediği vurgulanıyordu. Yaşamsal olan ilacın “maliyet” nedeniyle karşılanmaması, hastaların tedavide etkili olan ilaç yerine daha etkisiz ilaçlara yönlendirilmesine yol açtığı ifade edilmişti. Kanser tedavisi gören eğitim emekçisi, “Kimse maliyeti yüzünden bir ilacı bırakmak zorunda kalmasın ya da başlamamazlık yapmasın. Bu ise ancak doktor tarafından reçetelenmiş ilaçların SGK tarafından ödenmesi ile mümkün” demişti.
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