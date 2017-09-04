Kanser Hastası Akademisyene ağır işkence

İzmir’de ileri seviyede karaciğer ve bağırsak kanseri teşhisi konulan, vücudundaki kanseri kiltesinin metastas yaptığı tutuklu Özcerit’in tahliyesine izin verilmiyor. Yanında refekatçi bile bulunmayan Özçerit, eşi ve çocuklarıyla dahi görüştürülmüyor. Bayram tatili araya girdiği için de tedavisi yapılmıyor.





15 Temmuz sonrası cadı avında darbeyle ilişkisi yokken Sakarya Üniversitesi öğretim üyeliğinden ihraç edilen Özcerit, 13 aydır tutuklu. İddianamesi geçtiğimiz günlerde yazılan Özcerit, 5 hafta önce Bandırma Cezaevinde aşırı sancılar, iştansızlık. kısa zamanda aşırı kilo kaybı gibi şikayetlerden dolayı hastaneye götürüldü. Bandırma’daki hastane yetersiz kalınca Özcerit, daha büyük bir hastane olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne zevk edildi. Buradaki incelemeler sonucunda ‘karaciğe ve bağırsağında tümör ” tespit edilen Özcerit’teki kitle metastas yaparak vücuduna yayılmış. Hastalığı ileri seviye kanser olan Özcerit’in tutukluluğu hala devam ediyor. Hastanede jandarma gözetiminde mahkum koğuşunda kalan Özcerit’i eşinin ziyaret talebi de savcılık tarafından reddedildi.





Şu anda tek başına mahkum koğuşunda kalan Özcerit’in refekatçi izni bulunumuyor, çocuklarıyla görüştürülmüyor. Acil tedavi edilmesi gerekirken bayram tatili araya girdiği için tedavisi ertelendi.







