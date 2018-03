Kanser hastalarına ilaç zulmü

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kanser tedavisi gören vatandaşların ilaç isyanını gündeme taşıdı. Yarkadaş, “Sağlık Bakanlığı, şu an kanser tedavisi gören ve KEYTRUDA adlı ilacı alması zorunlu olan 3 bin kişinin sesini duymuyor. Bu ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın ve dolayısıyla SGK'nın ödeme listesinde bulunmuyor. Hastalar ilacı kendileri temin etmek zorunda. İlacın bir dozu 2 kutu olarak veriliyor. İlacın her bir kullanımı 24 bin TL'ye mal oluyor… Ve bu ilaç 20 günde bir alınmak zorunda. Asgari ücretle çalışan bir kişi, bu ilacı nasıl alsın?” dedi.‘



ÖLÜME TERK EDİLDİLER'



Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapan Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP'nin makyajlı sağlık politikası çöktü. Şu an bu ilacın parasının bakanlık tarafından ödenmesini bekleyen üç bin yurttaşımız var. Binlerce yurttaşımız adeta ölüme terk edildi. Kanser hastalarının sesine kulak verin. Bir kişi, 20 günde bir 24 bin TL'yi nasıl ödesin?”



‘6 KUTUSU 240 BİN LİRA OLAN İLACI ALMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Kırıkkale'de 2 yıldır prostat kanseri tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Ali Çatalbaş'ın (42) hastalığının kemik ve akciğere yayılmaması için yurt dışında üretilen ilacı 1 hafta içinde alması gerekiyor. 6 seans kullanılacak ilacın kutusunun 40 bin lira olduğunu ve devlet tarafından karşılanmadığını belirten malulen emekli Çatalbaş, “Benim 6 kutusu 240 bin lira olan bu ilacı bulmam ve almam mümkün değil. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum” dedi