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Kano sürücüsünden ilginç gösteri
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Kano sürücüsünden ilginç gösteri
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15 Ocak 2019 00:14
Kano sürücüsünden ilginç gösteri
Çin'de kanallarda turist gezdiren Kanoculardan ilginç gösteriler
Kano sürücüsünden ilginç gösteri
Yükseklik problemi yaşayan köprülerin altından geçerken turistlerin başlarını eğdiren sürücü kendisi köprünün üzerinden geçip kanoya atlıyor
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Kano sürücüsünden ilginç gösteri
Çin'de kanallarda turist gezdiren Kanoculardan ilginç gösteriler . Yükseklik problemi yaşayan köprülerin...
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