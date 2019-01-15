Samanyolu Haber /Dünya / Kano sürücüsünden ilginç gösteri /15 Ocak 2019 00:14

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Çin'de kanallarda turist gezdiren Kanoculardan ilginç gösteriler

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Yükseklik problemi yaşayan köprülerin altından geçerken turistlerin başlarını eğdiren sürücü kendisi köprünün üzerinden geçip kanoya atlıyor
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