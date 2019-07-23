Kandilli'ye itiraz etti: İstanbul'da 7.5'lik deprem için bin yıl geçmesi lazım

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyüklüğünün 7'nin üzerinde olması beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.







Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Ercan, "Üç üniversitenin ortaklaşa açıkladığı çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:





“İstanbul'da 2045'ten önce büyük deprem olmaz' dedim. Yanılma payım 10 yıl olabilir. 10 yıl önce olabilir ya da 10 yıl sonra. Kısacası beklenen İstanbul depremi 2035 ile 2055 arasında olabilir. Bunlar iki depremdir, birisi Küçükçekmece önünde 6.4-6.7 şiddetinde, diğeri ise Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 şiddetinde olacaktır. Bu depremler hep gecikmiş. Bu gecikme zamanları da 50-100 yıl arasındadır. Yani, gecikme olursa, ki olması büyük bir olasılıktır, beklenen İstanbul depremi 2095 ile 2150 arasında olacaktır. Veri sayınız ne kadar uzun yıllar öncesine dayanırsa hata payınız azalır."







Ercan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne zaman isterse 2300 yıllık İstanbul depremleriyle ilgili bilgileri ve haritayı kendisiyle paylaşmaya hazırım” ifadesini kullandı.





Şengül'ün sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Ercan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:





– Üç üniversite 1.500 yıldır yaşanan İstanbul depremlerini incelemişler…





-Benzer açıklamayı 18 yıl önce, yani 2001'de yaptım ve İstanbul depremlerinin 2.300 yıllık geçmişini inceledim. “Marmara'da Deprem” adlı kitabımda bütün ayrıntılara yer verdim. Bu arkadaşlar benim bu araştırmalarımı kaynak olarak göz önüne almamışlar.





– 2.300 yıllık zaman içinde İstanbul'daki depremlerle ilgili neler söylersiniz?





-Marmara'da bilinen ilk deprem M.Ö 280-300 yıllarında olmuş ve 6-6.5 büyüklüğündedir. O günden bugüne bakıldığında, İstanbul'da beklenen her dört depremden üç tanesi 6-6.5 büyüklüğündedir. Demek ki felaket senaryoları yazmanın gereği yoktur.





– Sizin tahminleriniz vardı.







-1982'de “Doğu Marmara'ya deprem geliyor, 1994'ten sonra olur” dedim. 5 yıllık hata payıyla Gölcük depremi geldi. 1.500 yılı araştırmakla 2.300 yılı araştırmak aynı değildir.





– Gölcük depremi gibi deprem ne zaman tekrarlanır?





-İstanbul'u etkileyecek 7.5 ve üstü bir depremin olması için bin yıl geçmesi gerekir.





– Marmara'da deprem sonrası tsunamilerden, 10 metrelik dalgalardan söz ediliyor…





Marmara'da 10 metrelik dalga oluştuğuna hiç rastlamadım. İnsanları korkutmanın hiç anlamı yok, günahtır. 2.300 yıllık depremlerde oluşan dalga boyları 1-2.5 metre arasında kalmıştır.







