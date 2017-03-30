Kandilli Rasathanesi'nden korkutan deprem raporu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Kulübü tarafından düzenlenen programın ardından yaptığı açıklamada, belirli bir büyüklükte deprem meydana geldikten sonra onun artçılarını görmenin normal olduğunu söyledi.













Türkiye'de deprem sayısında çok anormal bir artış olmadığına işaret eden Özener, "Türkiye ve yakın coğrafyasında, Türkiye'nin etkilenebileceği Ege'de, Akdeniz'de yaklaşık her 3,5 yılda 7'nin üstünde bir deprem meydana geliyor. Türkiye kara sınırını da düşündüğünüzde Türkiye'de yaklaşık 6,5-7 yılda bir 7'nin üstünde depremin olması sürpriz değil" diye konuştu.



