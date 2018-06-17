Kandil operasyonuna İran kilidi

Türkiye, Kandil'e kalıcı askeri harekâtı geçen mart ayında başlattı. Harekât kapsamında Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı, Sidekan güneyine kadar ilerledi. Bu ilerleyişin ardından bahar aylarından sonra Türkiye’ye geçerek eylem yapmak isteyen militanların bulunduğu birçok kamp boşaltıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre özellikle Türkiye, İran, Irak sınır üçgeninde bulunan Hakurk kampının Kandil ile kara bağlantısının baskılanması Hakkâri’nin sınır bölgelerinden sızma ve saldırıların önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Harekât alanında şu ana kadar toplam 11 üs bölgesi kurulurken önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artması bekleniyor.





Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin, harekâtın ilk aşamasının tamamlandığı yönündeki açıklamasının ardından yeni aşamaya geçileceği, bu kapsamda özellikle Hakurk bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapılacağı belirtiliyor. İkinci aşamada bölgedeki birliklerin Kandil’in kuzey çıkışı olarak değerlendirilen Çoman’a kadar ilerlemesi ve bu bölgeyi kontrol altına alması, geri bölgesindeki riskleri en aza indirmesi de hedefleniyor. Bu aşamadan sonra bölgedeki birliklerin takviye edilmesi, sonraki aşamada ise Kandil Dağı’nda belirlenen kritik bölgelere operasyon gerçekleştirilmesi planlanıyor. Operasyonun yapılabilmesi için Irak’ın kuzeyinde ikmal yollarının da tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Türkiye , Kandil Dağı’nda örgütün kullandığı bölgelere girmesinin ardından militanların geri dönmesi ve yeniden konuşlanmasını engellemek için bölgede kalıcı olmayı planlıyor.





Türkiye, bu harekâta destek vermesi için İran’la yoğun temas yürütüyor. Ancak gelinen aşamada İran yalnızca kendi sınırları içinde kalan Kandil Dağı bölgesini boşaltmış durumda. Bölgede daha önce operasyona katılan emekli generaller ise harekâtın yumuşak karnının İran’ın ilerleyen süreçte takınacağı tavır olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce İran’ın, örgüt militanlarının kendi topraklarını kullanmasına zaman zaman göz yumduğunu, bunun devlet kayıtlarında yer aldığını belirten generaller, “Halen birkaç üst düzey militanın bu ülkede bulunması kuvvetle muhtemel. Irak’ın devlet hâkimiyeti olmayan her bölgesine PKK operasyonu yapabilirsiniz. Ancak İran için böyle bir şey söz konusu olamaz. İran da Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla tam uyumlu olmaz. Daha önce tam işbirliği yaptığını hiç gören olmadı. İran değil, hiçbir ülke örgütü kolay kolay gözden çıkarmaz zaten” değerlendirmesini yapıyor.





İRAN: DESTEKLEMİYORUZ





İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ülkesinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik Kandil harekatını desteklemediğini söylemişti. İran devlet televizyonunun haberine göre, Şikarçi yaptığı yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayri meşru bir eylem olarak görüyor” demişti. İran’ın son kırk yıldır terörün kurbanlarından biri olduğunu söyleyen Şikarçi şöyle devam etti: “Buna rağmen İran , terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir.”



