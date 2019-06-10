Samanyolu Haber /Teknoloji / Kanatların üzerinde yolculuk başlıyor /10 Haziran 2019 15:33

Kanatların üzerinde yolculuk başlıyor

"Flying-V (Uçan-V)" ismi verilen uçak Hollanda'nın Delft Teknoloji Üniversitesi’nde geliştirildi. Flying-V’nin Airbus A250-900 modeline göre yüzde 20 daha az yakıt tükettiği belirtilen uçak, 314 kişilik yolcu kapasitesine ve 65 metrelik kanat genişliğine sahip.

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Hollanda ulusal havacılık firması Royal Dutch Airlines (KLM) “V” şeklindeki yakıt tasarrufu sağlayan bir uçak tasarımına fon sağlayacağını duyurdu.

Justus Bernard’ın hava taşımacılığının sürdürülebilirliğini artırması maksadıyla tasarladığı Flying-V (Uçan-V), Delft Teknoloji Üniversitesi’nde geliştirildi.

Flying-V, 314 kişilik yolcu kapasitesine ve 65 metrelik kanat genişliğine sahip.

YAKIT SARFİYATI YÜZDE 20 DAHA AZ 

Flying-V’nin Airbus A250-900 modeline göre yüzde 20 daha az yakıt tükettiği belirtilen uçak, 314 kişilik yolcu kapasitesine ve 65 metrelik kanat genişliğine sahip.

Bu yeni tasarımda koltuklar, kanat şeklindeki gövdede yer alıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları'nın (KLM) Genel Müdürü Pieter Elbers, KLM’nin sürdürülebilir havayolu taşımacılığına dönük çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Elbers, “Delft Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız yenilikçi işbirliği ile gurur duyuyoruz, bu işbirliğinin sonucu hem KLM’nin stratejisine uygun, hem de sürdürülebilir havayolu taşımacılığında önemli bir kilometre taşı.” dedi.

ELEKTRİKLİ UÇAKLARA ODAKLANDI

Delft Teknoloji Üniversitesi’nde proje lideri Roelof Vos, bu yeniliğin verimliliği artıracağını ve daha büyük ölçekli elektrikli uçaklar için teknolojilerin geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.
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