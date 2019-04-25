Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul'a ne olacak? /25 Nisan 2019 11:38

Kanal İstanbul'a ne olacak?

Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyükşehir Belediyesinin olmadığı yerde bakanlıklar ve ilçe belediyeleri ile destek sağlayarak" Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar da, "Kanal İstanbul'a karşı gelinmemesi gerektiğini" söyledi.

SHABER3.COM

Yerel seçimlerin ardından Kanal İstanbul projesini ‘kaos ve israf’ olarak değerlendiren ve öncelikleri olmayacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hükümet kanadından ‘geri adım yok’ yanıtı geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede hiçbir aksama olmayacağını söylerken Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, “Kanal İstanbul gibi projelere karşı gelmememiz gerekiyor” dedi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre Kanal İstanbul’un akibeti ile ilgili hükümet cenahından ilk açıklama TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Bakan Kurum’dan geldi. 

“Hiçbir geri adım yok. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde yapacağız” diyen Kurum, “Manifestodaki 11 maddenin 7’si bizim bakanlığımız ile alakalı. Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Bu manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri hazırlayacağız. Bu çerçevede hızlı şekilde beş yıllık planlar hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

BAKAN YARDIMCISI: KARŞI GELMEMELİYİZ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Okan Üniversitesi Çevre ve İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Çevresel tehlikeleri göz önünde bulundurarak Kanal İstanbul gibi projelere karşı gelmememiz gerekiyor” dedi. Projeyi savunurken, Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandığı dönem Boğaz’dan geçen gemilerin boyunun maksimum 50 metre olduğunu şimdi ise 350 metrelere çıktığını belirten Birpınar, “Burada deniz kazaları meydana geliyor. UNESCO’nun koruması altında olan Boğaz’ı korumak için buna alternatif üretmemiz gerekiyor. Çevresel tehlikeleri göz önünde bulundurarak Kanal İstanbul gibi projelere karşı gelmememiz gerekiyor” dedi.

TMMOB: Canlı varlıklara zarar verecek

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kanal İstanbul ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, projenin İstanbul’u ve Trakya bölgesini büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağını belirtmişti. Oda açıklamasında şunlar ifade edilmişti:

*Bu proje İstanbul’a göçü daha da artıracak nüfus 25 milyona, Trakya bölgesinin nüfusu (İstanbul’la birlikte) 40-45 milyona ulaşacaktır. Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan bu bölge bu kadar nüfusu kaldıramaz.

*Bugün bile zaman zaman büyük bir sorun oluşturan su ihtiyacının karşılanması gelecekte çok daha büyük sorunlar yaratacaktır.

*İnanılmaz ölçekte kazı, dolgu, dinamit patlatılması ve iş makinalarının kullanımı ciddi ölçekte gürültü ve egzoz gazı yayılmasına neden olacaktır.

*Önemli bir tarım ve mera alanı yok olacaktır.

*İnanılmaz ölçekte yapılacak olan kazı ve dolgu işleri toprak kaymalarına ve yer altı suyunun drenaj sisteminin bozulmasına neden olacak, ortaya çıkacak su kayıpları İstanbul’u yaşanmaz kılacaktır.

*1992 yılında imzalanan Bükreş Sözleşmesi ve 2011 yılında yürürlüğe giren “Karadeniz Biyolojik Çeşitlilik ve Peyzajın Korunmasına İlişkin Protokol” uyarınca; proje sadece İstanbul’u ve Trakya’yı değil, Karadeniz’e kıyısı olan birçok ülkeyi ilgilendirmektedir.

*Bölgenin doğal hayatı ve sularda yaşayan canlı varlıkların etkilenmesi eko-sisteme önemli ölçüde zarar verecektir.

*Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayacak kanal projesi köyleri ve bölgedeki yerleşik düzeni bozacak, ortaya çıkacak iki yaka arasında en az 10 yeni köprünün yapılmasına neden olacaktır.

*Komşu ülkelerle ortaya çıkacak yeni sorunları bir tarafa bıraktığımızda bile; akılla, bilimle ve bilgi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir projedir. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanal İstanbul'a ne olacak? Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:59